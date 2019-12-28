بركات أعطى إشارة قضائية بترك 12 قاصرا بموضوع تمزيق صورة رئيس الجمهورية

أعطى النائب العام الاستئنافي في ​البقاع​ القاضي منيف بركات، إشارةً قضائيّةً بترك 12 قاصرًا في موضوع تمزيق صورة رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، بعد أن وقّعوا على تعهّد بعدم التكرار، فيما تستمرّ التحقيقات مع أربعة راشدين في فصيلة درك رياق.

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