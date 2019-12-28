جابر: رياض سلامة وعد بالقيام بمراجعة كل التحويلات إلى الخارج

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ياسين جابر​ في حديث تلفزيوني أن "حاكم مصرف ​لبنان​ ​رياض سلامة​ وعد بالقيام بمراجعة كل التحويلات إلى الخارج"، متسائلا "كيف يتم فتح حساب في لبنان لموظف أو مسؤول لـ100 أو 200 مليون من دون ان يسأل مدير المصرف والذي عليه القيام بتحقيقات قبل فتح الحساب".

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