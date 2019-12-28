جمالي: من يخاف من الناس لا يمكن أن يولى رئيسا لحكومتهم

لفتت عضو "​كتلة المستقبل​" النائبة ​ديما جمالي​ في تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "من يخاف من الناس لا يمكن ان يولى على الناس رئيسا لحكومتهم ويبدو أن أحرار ​طرابلس​ وكل ​لبنان​ أخافوا أهل الباطل فحصنوا أنفسهم وأماكنهم من الشعب، لكن كل التحصينات تتهاوى أمام صرخات الحق والحقيقة، والناس لن يقبلوا بأن يفرض أحد عليهم فرضا".

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