افاد مراسل "النشرة" في زحلة انه تم قطع السير على طريق ​الفاعور​ ​كفرزبد​ زحلة احتجاجا على توقيف 10 شبان على خلفية ​التظاهرات​ الاخيرة وتمزيق صور سياسيين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: قطع السير على طريق الفاعور كفرزبد زحلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.