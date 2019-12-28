الدفاع المدني: تعطل رقم الطوارئ 125 ووضع رقمين بديلين

أعلنت ​المديرية العامة للدفاع المدني​، أن عطلا تقنيا طرأ على رقم الطوارئ 125، وأنها وضعت رقمين بديلين للتبليغ عند وقوع أي طارئ، هما: 290020-01 و192693-70.

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