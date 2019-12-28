بو صعب: من الظلم التمسك بالتوزيع الطائفي بكل التوظيفات وخاصة مجلس الخدمة المدنية

أكد وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال ​الياس بو صعب​ تعليقا على ملف ترقية الضباط أن هناك اشكالية من شقين، هي عدد العمداء و​التوازن الطائفي​ كما قال رئيس ​الحكومة​ المستقيلة ​سعد الحريري​.

واضاف في حديث تلفزيوني: "حاولنا إيجاد حل وسط بالعدد مع الحريري وانا اقترحت تجزئة الترقيات ولكن لم نصل الى نتيجة فقمت بتوقيع المرسوم كما هو"، مشيرا الى أنني "اتمنى أن نخرج من الملف الطائفي وان ينسحب هذا الامر على كل التوظيفات وخاصة الناجحين ب​مجلس الخدمة المدنية​ و​كتاب العدل​، اذ من الظلم التمسك بالتوزيع الطائفي.