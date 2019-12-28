أكد وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال الياس بو صعب تعليقا على ملف ترقية الضباط أن هناك اشكالية من شقين، هي عدد العمداء والتوازن الطائفي كما قال رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري.
واضاف في حديث تلفزيوني: "حاولنا إيجاد حل وسط بالعدد مع الحريري وانا اقترحت تجزئة الترقيات ولكن لم نصل الى نتيجة فقمت بتوقيع المرسوم كما هو"، مشيرا الى أنني "اتمنى أن نخرج من الملف الطائفي وان ينسحب هذا الامر على كل التوظيفات وخاصة الناجحين بمجلس الخدمة المدنية وكتاب العدل، اذ من الظلم التمسك بالتوزيع الطائفي.
كانت هذه تفاصيل خبر بو صعب: من الظلم التمسك بالتوزيع الطائفي بكل التوظيفات وخاصة مجلس الخدمة المدنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.