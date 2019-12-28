أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، أن "مطوري الأسلحة الروس يخططون لزيادة السرعة القصوى ل​صواريخ​ "كينجال" و"تسيركون" إلى أكثر من 10 ماخ"، مشيراً إلى أنه "يتم تطوير الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، وهي صواريخ "كينجال" الجوية، وصواريخ "تسيركون" البري والبحري، حيث يتم الآن تطوير التقنيات لتصل سرعتهم إلى 10 ماخ، بالإضافة إلى تطوير دقة إصابة الهدف والمدى".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول روسي: سرعة الأسلحة الروسية تصل إلى 10 أضعاف سرعة الصوت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.