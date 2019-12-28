رئيس الوزراء الجزائري الأسبق علي بن فليس استقال من رئاسة حزبه وانسحب من الحياة السياسية

أعلن رئيس الوزراء الجزائري الأسبق علي بن فليس استقالته من رئاسة حزبه، لينسحب بذلك من الحياة السياسيّة، بعد أيام قليلة من خسارته في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
ولفت إلى "أنّني أقف أمام اللجنة المركزية، لأضع بين أيديها رئاسة حزب طلائع الحريات".
وقرّرت اللجنة المركزية لـ"طلائع الحريات" أن يتولّى عبد القادر سعدي رئاسة الحزب بالنيابة، حتّى انعقاد مؤتمره العام المرتقب في حزيران عام 2020.
وكان قد حصل بن فليس على نسبة 10,55% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الّتي جرت في 12 كانون الأول الحالي، وحلّ ثالثًا خلف عبد القادر بن قرينة (17,37%) وعبد المجيد تبون الّذي فاز بنسبة 58,13%.
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