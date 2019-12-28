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سقوط 29 قتيلا منذ بدء التحركات الاحتجاجية في تشيلي

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أعلن المعهد الوطني لحقوق الإنسان في ​تشيلي​، "مقتل شخص على الأقل خلال ​تظاهرة​ في وسط سانتياغو"، ما يرفع إلى 29 عدد القتلى منذ بدء الحراك الاحتجاجي في تشيلي مطلع تشرين الأول الماضي.

وكان قد تجمّع آلاف المحتجّين، بعد التنسيق عبر وسائل التواصل الإجتماعي، كعادتهم في ساحة وسط العاصمة، مركز الاحتجاجات منذ بدء ​التظاهرات​ ضدّ الحكومة اليمينية برئاسة سيباستيان بينييرا.

وتُعدّ حركة الاحتجاجات الاجتماعية الّتي تهزّ البلاد منذ 18 تشرين الأول، الأخطر منذ عودة الديمقراطية عام 1990. وكان قد انفجر هذا الحراك الاحتجاجي غير المسبوق بعد إعلان الحكومة رفعًا كبيرًا لأسعار بطاقات المترو داخل العاصمة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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