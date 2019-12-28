وزير الخارجية الأميركية وصل إلى قاعدة عسكرية في العراق بزيارة غير معلنة

وصل وزير ​الخارجية الأميركية​ ​مايك بومبيو​، إلى قاعدة "عين الأسد" العسكريّة الّتي تضمّ جنودًا أميركيين، في محافظة ​الأنبار​ العراقية، في زيارة غير معلنة.

تأتي الزيارة بعد أقل من 24 ساعة على هجوم بثلاثين صاروخًا استهدف معسكر "كي وان" في ​كركوك​ مساء أمس.

وكان قد أعلن "​التحالف الدولي​" الّذي تقوده ​الولايات المتحدة الأميركية​ ضدّ تنظيم "داعش" الإرهابي في بيان، "مقتل متعاقد مدني أميركي وإصابة العديد من العسكريّين الأميركيّين وأفراد الخدمة العراقيين، في هجوم صاروخي على قاعدة عسكريّة عراقية في كركوك، تضم قوات للتحالف".