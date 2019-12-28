وزير الخارجية الأميركية وصل إلى قاعدة عسكرية في العراق بزيارة غير معلنة

وصل وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، إلى قاعدة "عين الأسد" العسكريّة الّتي تضمّ جنودًا أميركيين، في محافظة الأنبار العراقية، في زيارة غير معلنة.
تأتي الزيارة بعد أقل من 24 ساعة على هجوم بثلاثين صاروخًا استهدف معسكر "كي وان" في كركوك مساء أمس.
وكان قد أعلن "التحالف الدولي" الّذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية ضدّ تنظيم "داعش" الإرهابي في بيان، "مقتل متعاقد مدني أميركي وإصابة العديد من العسكريّين الأميركيّين وأفراد الخدمة العراقيين، في هجوم صاروخي على قاعدة عسكريّة عراقية في كركوك، تضم قوات للتحالف".
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