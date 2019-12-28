خارجية إيران استدعت القائم بأعمال سفارة الكويت على خلفية استضافة بلاده مؤتمرا لمعارضين لطهران

أعلنت وزارة الخارجية ال​إيران​ية "أنّها استدعت القائم بأعمال السفارة ​الكويت​ية لدى ​طهران​، احتجاجًا على احتضان الكويت مؤتمرًا ضدّ الجمهورية الإسلامية، واستقبالها قادة إرهابيّين في الجماعات المعارضة لإيران، وتصريحات بعض المسؤولين الكويتيين المعادية لإيران".

وأوضحت في بيان، أنّ "الخارجية سلّمت مذكّرة احتجاج شديد اللهجة إلى القائم بالأعمال الكويتي، وأدان مساعد وزير ​الخارجية الإيرانية​ لشؤون ​الخليج الفارسي​ ​علي رضا عنايتي​، التصرّف الكويتي، واعتبره تدخّلًا صريحًا في الشؤون الداخليّة الإيرانيّة، وانتهاكًا لمبدأ حسن الجوار، وطبيعة التصريحات الرسمية الصادرة من الكويت".