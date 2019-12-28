ركّز وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو، على أنّ "هناك من يريد أن يحوّل ليبيا إلى سوريا أخرى، ولو تحقّق هذا فسيأتي الدور على الدول الأُخرى بالمنطقة".
ولفت في كلمة له خلال اجتماع لحزب "العدالة والتنمية" في ولاية أنطاليا، جنوب غربي تركيا، إلى أنّ "منظمة التعاون الإسلامي" لا تمتلك القوّة الكافية لحلّ الصراعات المتواصلة في العالم الإسلامي، وخاصّة وسط انعدام الوحدة بين البلدان الإسلامية".
من جهة ثانية، أكّد تعليقًا على هجوم مقديشو الإرهابي الّذي وقع في وقت سابق اليوم السبت، "أنّنا ندين أشكال الإرهاب كافّة، وسنواصل مكافحته".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية تركيا: هناك من يريد تحويل ليبيا إلى سوريا أخرى وسنواصل مكافحة الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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