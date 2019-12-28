وزير خارجية تركيا: هناك من يريد تحويل ليبيا إلى سوريا أخرى وسنواصل مكافحة الإرهاب

ركّز وزير الخارجية التركية ​مولود جاويش أوغلو​، على أنّ "هناك من يريد أن يحوّل ​ليبيا​ إلى ​سوريا​ أخرى، ولو تحقّق هذا فسيأتي الدور على الدول الأُخرى بالمنطقة".

ولفت في كلمة له خلال اجتماع لحزب "العدالة والتنمية" في ولاية أنطاليا، جنوب غربي ​تركيا​، إلى أنّ "​منظمة التعاون الإسلامي​" لا تمتلك القوّة الكافية لحلّ الصراعات المتواصلة في ​العالم الإسلامي​، وخاصّة وسط انعدام الوحدة بين البلدان الإسلامية".

من جهة ثانية، أكّد تعليقًا على هجوم ​مقديشو​ ​الإرهاب​ي الّذي وقع في وقت سابق اليوم السبت، "أنّنا ندين أشكال الإرهاب كافّة، وسنواصل مكافحته".