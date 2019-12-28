تجدد الاحتجاجات داخل مراكز تجارية في هونغ كونغ وتوقيف 15 شخصا

أوقفت شرطة مكافحة الشغب في هونغ كونغ، 15 شخصًا على الأقل خلال مواجهات وقعت مع عشرات المطالبين بتعزيز الديمقراطية، الّذين كانوا يحتشدون في مركز تجاري في حي شيونغ شوي قرب الحدود مع الصين، احتجاجًا على السياح والمتسوّقين القادمين من الأراضي القارية الصينيّة.
ووقعت احتجاجات مماثلة ومواجهات في مركز تجاري في حي "كوولون باي"، حيث أُوقف عدد من الأشخاص.
وجاءت التوقيفات بعد فترة قصيرة من الهدوء، سبقتها مواجهات على مدى ثلاثة أيام بين المحتجّين وشرطة مكافحة الشغب في مراكز وأحياء تجاريّة في فترة عيد الميلاد.
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