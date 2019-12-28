شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عاشور يعقد لقاءين مع محامى قنا والأقصر الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد سامح عاشور ، نقيب المحامين، لقاء مفتوح مع محامي قنا يوم الأربعاء المقبل الموافق 8 يناير المقبل، لشرح أخر المستجدات النقابية كما يعقد "عاشور" لقاء مفتوح مع محامي الأقصر، فى اليوم التالى الخميس الموافق 9 يناير المقبل، ويقام اللقاء بقاعة المؤتمرات بالأقصر، في تمام الساعة 12 ظهرا.

وكان سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أكد خلال لقاءه من قبل بمحامى كفرالشيخ،أن النقابة العامة حريصة على تحقيق استحقاقات النقابات الفرعية، فى ظل ما تقوم به من مشروعات.

جاء ذلك خلال إلقاء سامح عاشور، نقيب المحامين، محاضرة بمعهد محاماة كفر الشيخ، بنادى المعلمين، وذلك استجابة لدعوة المجلس الفرعى، واستكمالا لسلسلة اللقاءات التى يعقدها النقيب العام، وذلك بحضور أعضاء من مجلس النقابة العامة، وعددا من محامى وأعضاء الفرعية.

وأضاف نقيب المحامين، أن النقابة العامة لم تتخلف عن تلبية طلب الفرعية بشراء شقتين ولم ينل ذلك إعجاب المحامين، وقامت الفرعية بطلب لشراء أرض جديدة فتمت الموافقة على الشراء إلا أنه نتيجة لوجود خلاف فى سند ملكية الأرض وضعت العوائق أمام ذلك.

ودعا سامح عاشور، نقيب المحامين، شباب المحامين مستوفى القيد بجدول العام إلى ضرورة نقل القيد إلى جدول الابتدائى خلال المدة التى حددها القانون وهى ستة أشهر منذ صدور قانون المحاماة فى أغسطس الماضي.

وأكد عاشور،أنه سيتم إسقاط قيد غير الملتزمين بالتجديد بقوة القانون، مشددا: "لا مكان لغير المشتغلين، ولن نتوقف عن تنقية الجدول، ونقابة المحامين ليست ترانزيت".

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ووجه عاشور، الشباب إلى الالتزام بمدة التدريب بالمكاتب، وبدورة معهد المحاماة، لأنها أصبحت مواعيد نظامية، وضرورة الالتزام بالزى الرسمى للمهنة، والحفاظ على مسافة الاحترام بينه وبين من يتعامل معه من موكلين وموظفين بالمحاكم والأقسام.

وأكد سامح عاشور نقيب المحامين، على فخر مجلس النقابة بما حققه خاصة فى ملفات العلاج، والمعاش، وتنقية الجداول، والتعليم المفتوح، وتعديل قانون المحاماة، والقيمة المضافة.

وقال عاشور، إن النقابة مرت بعثرات مالية فى عام2011، وعجزت عن سداد المستحقات المالية لعدة جهات، لتخرج من تلك الأزمة حاليا ويصل الفائض المالى لديها إلى ما يزيد عن 600 مليون جنيه.

وأضاف عاشور ،هذا الفائض تحقق رغم الإنفاق المالى على المقرات الفرعية، ومبنى النقابة العامة الجديد، ومعاش الدفعة الواحدة المقدم لحالتى العجز الكلى والوفاة، وزيادة المعاشات التى أقرتها الجمعية العمومية المنعقدة فى 25 نوفمبر الماضي، وما تقدمه النقابة بنظام العلاج لأعضائها.

أعرب نقيب المحامين، عن اعتزازه بما تقدمه النقابة فى العلاج والمعاش فهما الأفضل بين النقابات، مؤكداً أنها هذه ليست كل أمالنا، ونستهدف لتطويرهما وتحقيق زيادات إضافية مقبلة مع استمرار ضبط الجداول، وترشيد الاتفاق، وتعظيم الموارد، مؤكداً بأن مجلس النقابة رفع المعاشات وفقا لتقرير خبيرين اكتواريين معتدمين على موارد النقابة المتاحة، ولا نقدم مبالغ دعائية تسعد المحامين اليوم ثم تفجعهم بعد سنوات.