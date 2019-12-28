شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ساويرس عن معركة تحرير طرابلس : " لا دخل للإسلام بغزو تركى لأراضى عربية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض رجل الأعمال نجيب ساويرس، نقاش حاد مع أحد متابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، بعد أن كتب ساويرس تغريدة عن الوضع داخل الاراضي الليبية قائلاً " معركة طرابلس لا تخص ليبيا فقط هي معركة الإنسانية ضد قوى الإرهاب والتطرف، وان شاء لله ستكون هي فيتنام الإمبراطور العثماني ومقبرة جنوده التعساء، الذين ارجو أن يسألوا أنفسهم ماذا يفعلون هناك طرابلس ليبيا".

وسرعان ما استقبل ساويرس، عدد من التعليقات على التغريدة التي أغضبت الكثيرين من مناصري الجماعة الإرهابية وتركيا، وكتب أحدهم " هذه عداوة صريحة لما يخص المسلمين، ما الذي يزعجك من تدخل جيش مسلم إلى دولة مسلمة أخرى وبطلبها، أرجو أن تراجع مواقفك من ناحية المسلمين وإلا أشعلت نار الفتنة، وإن كانت لك مصالح أخرى أرجو أن تراجع مواقفك أيضا".

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وجاء رد رجل الأعمال على اتهاماته بالفتنة قائلاً " لا دخل للإسلام بغزو تركي لأراضي عربية، اتق الله، كما لا دخل للإسلام بالإرهاب والتطرف وميليشياته، عاشت ليبيا حرة أبية"، وسرعان ما انهالت التعليقات على تغريدة ساويرس التي اثار بها ضجة كبيرة داخل اللجان الالكترونية التابعة للجماعة الإرهابية في تركيا.

ويشتهر رجل الأعمال نجيب ساويرس بالرد على متابعيه وبنشاطه عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، ويعد من أبرز المشاهير عبر المنصة الصغيرة، فدائماً ما يشارك بآرائه في الكثير من المواقف والقضايا العربية الشهيرة.