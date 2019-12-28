شكرا لقرائتكم خبر عن معارضو أردوغان عن السيارة التركية: "فنكوش وطلعت منتج إيطالى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الوقت الذى احتفى به عناصر الإخوان الإرهابية، والهاربين خارج مصر فى تركيا، بالسيارة المصنوعة فى تركيا، خلال الساعات الماضية، وروجوا لها عبر لجانهم الإلكترونية، فى محاولة منهم للترويج لأردوغان وحكومته، لإنقاذ الأزمات الاقتصادية التى تشهدها تركيا، بسبب السياسات الفاشلة للرئيس التركى، ورغم حالة التهليل التى قام بها عناصر الإخوان، إلا أن المعارضة التركية خرجت لتهاجم أردوغان وتوضع حقيقة هذه السيارة التركية، لتكشف أنها فى الواقع منتج إيطالي.



تهليل الاخوان للسيارة التركية

رئيس حزب السعادة التركي المعارض، تمل كرم الله أوغلو، قال إن رجب أردوغان يخدع الأتراك، مؤكدًا أن السيارة التي وصفها أردوغان بأنها محلية الصنع، هي في الواقع منتج إيطالي.



المعارض التركي

وأفاد كرم الله أوغلو، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامه الحزب في المركز التعليمي بمنطقة بالجات في العاصمة أنقرة، ونقل تصريحاته موقع "تركيا الآن" بأن الحكومة التركية ستطرح -نموذج- السيارات، التي تم استقدامها من إيطاليا، على أنها سيارات محلية الصنع، مشيرًا إلى أن حكومة العدالة والتنمية لم تحقق تقدمًا فيما يخص إنتاج السيارة المحلية حتى اليوم، ولا يمكنها تحقيق شيء بالمنطق الذي تتبعه.

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اردوغان والسيارة

وأضاف رئيس حزب السعادة قائلاً: ليس بالإمكان حل المشكلات التي تعاني منها تركيا طالما لم تغير السلطة الحاكمة هذا المسار الذي تتبعه. بإمكان تركيا إنتاج سيارة محلية في غضون عامين إن تم تخصيص الموارد اللازمة والتحلي بالثقة في الأتراك.

كانت حكومة العدالة والتنمية الحاكمة في تركيا قد وعدت بإنجاز أول سيارة تركية محلية الصنع عام ٢٠٢٢، لكنها ـ حسب المعارضة ـ لم تحقق أي تقدم ملحوظ في ذلك الشأن، فيما نشرت وكالة الأناضول التركية، خبرًا بشأن قيادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، النموذج الأولي للسيارة المحلية "SUV"، الذي جرى الكشف عنها، الجمعة، وبعد مراسم التعريف بالسيارة المحلية المقامة في مركز وداي التكنولوجيا بولاية قوجة إيلي شمال غربي البلاد، أشرف أردوغان على قيادة السيارة لأول مرة.