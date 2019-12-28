نشرة الحوادث المسائية.. حبس الراقصة "جوهرة" وإعلان وظيفة جديدة بالنيابة العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

نادي القضاء يعقد أولى جلساته بالتكشيل الجديد

قال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، إن مجلس الإدارة عقد أمس الجمعة، أولى جلساته بتشكيله الجديد برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، في مقر النادي بشامبليون في وسط البلد.

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تأييد حبس الراقصة جوهرة سنة في اتهامها بالتحريض على الفسق

أيدت محكمة جنح مستأنف الجيزة، الحكم الصادر بحبس الراقصة الروسية "إيكاترينا أندريفا"، والشهيرة بـ"جوهرة" سنة مع الشغل، في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

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ضبط نصاب جمع أموالاً من المواطنين بدعوى تسفيرهم لأداء العمرة

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص بالإسماعيلية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية بدعوى تسفيرهم لأداء مناسك العمرة.

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تأجيل دعوى إلغاء قرار فرض تدابير وقائية على واردات حديد العيدان لـ1 فبراير

أجلت دائرة الاستثمار (ب) محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من مرتضى منصور وكيلاً عن شركة ستار ايجيبت "حديد العشري" والتي طالبت بوقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 907 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية نهائية على اللوردات من صنف عيدان وقضبان الحديد أو من صلب حديد التسليح لأغراض البناء، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، وحددت جلسة 1 فبراير المقبل لنظرها بعد إعداد التقرير.

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الداخلية تعقد ندوات دينية وتثقيفية للنزلاء بسجني دمنهور

استقبل سجني دمنهور (رجال- نساء)، عددٍ من العلماء ورجال الدين لعقد ندوات توعوية ودينية، بهدف زيادة الوعى الديني والاخلاقي لدى نزلاء السجنين، وتنمية الوازع الاجتماعي الذى سيساعدهم في العودة مجدداً للمجتمع كأفراد صالحين.

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النيابة العامة تعلن عن وظيفة معاون نيابة.. تعرف على الشروط والمواعيد

أعلنت النيابة العامة عن قبول طلبات تعيين جديدة من وظيفة معاون نيابة لخرجين عام 2019 فقط من كليات حقوق وشريعة وشرطة، بشرط أن لا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاما.

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