غدًا.. قطع مياه الشرب عن منطقتين في مدينة رأس سدر بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بمدينة رأس سدر في محافظة جنوب سيناء، قطع المياه، يوم غد الأحد، اعتبارًا من الثامنة صباحًا وحتى الواحدة ظهرا، بسبب أعمال الصيانة الدورية.
وأوضحت شركة مياه الشرب، في بيان لها، اليوم السبت، أن المناطق التي تتأثر بقطع المياه، هي "منطقة تقسيم الستميات والوحدات السكنية" بقطاع شرق المدينة.
وأهابت الشركة بالأهالي تخزين احتياجاتهم من المياه، واتخاذ التدبير اللازمة لحين الانتهاء من أعمال الصيانة، وعودة الخدمات إلى طبيعتها.
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