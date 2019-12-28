الكنيسة القبطية تستعرض أوجّه التعاون مع نظيرتها الروسية في 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

قالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه في إطار التعاون بين الكنيستين القبطية الأرثوذكسية والروسية الأرثوذكسية، الذي يشمل مجالات متعددة، شهد عام 2019 عددًا من الأنشطة والفاعليات خاصة في المجال الأكاديمي، منها زيارة وفد من أساتذة وطلاب الأكاديمية اللاهوتية بموسكو برئاسة رئيس الأساقفة أمفروسي للكنيسة القبطية في شهر مايو.

وتضمن التعاون المشترك، زيارة وفد من أساتذة وطلاب معهد الدراسات القبطية والكلية الإكليريكية برئاسة الأنبا مقار للجامعات والأكاديميات التابعة للكنيسة الروسية في شهر نوفمبر، إلى جانب التعاون بين الجامعة الروسية لصداقة الشعوب مع معهد الدراسات القبطية في مجال تعليم اللغة الروسية، وتمت الدورة الأولى في شهر ديسمبر الجاري.

جدير بالذكر أن البعثات التعليمية المتبادلة بين الكنيستين بدأت بإيفاد الراهب داود الأنطوني للدراسة في موسكو، والراهب جريجوري ماتروسوف للدراسة في الكنيسة القبطية.

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