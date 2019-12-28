- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
قالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه في إطار التعاون بين الكنيستين القبطية الأرثوذكسية والروسية الأرثوذكسية، الذي يشمل مجالات متعددة، شهد عام 2019 عددًا من الأنشطة والفاعليات خاصة في المجال الأكاديمي، منها زيارة وفد من أساتذة وطلاب الأكاديمية اللاهوتية بموسكو برئاسة رئيس الأساقفة أمفروسي للكنيسة القبطية في شهر مايو.
وتضمن التعاون المشترك، زيارة وفد من أساتذة وطلاب معهد الدراسات القبطية والكلية الإكليريكية برئاسة الأنبا مقار للجامعات والأكاديميات التابعة للكنيسة الروسية في شهر نوفمبر، إلى جانب التعاون بين الجامعة الروسية لصداقة الشعوب مع معهد الدراسات القبطية في مجال تعليم اللغة الروسية، وتمت الدورة الأولى في شهر ديسمبر الجاري.
جدير بالذكر أن البعثات التعليمية المتبادلة بين الكنيستين بدأت بإيفاد الراهب داود الأنطوني للدراسة في موسكو، والراهب جريجوري ماتروسوف للدراسة في الكنيسة القبطية.
كانت هذه تفاصيل خبر الكنيسة القبطية تستعرض أوجّه التعاون مع نظيرتها الروسية في 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.