خادم الحرمين يعزي رئيس كازاخستان في ضحايا حادث الطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - أ ش أ

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم السبت، برقية عزاء ومواساة، لرئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، في ضحايا تحطم طائرة الركاب المدنية .

وقال خادم الحرمين - وفقا لوكالة انباء السعودية /واس/ - "علمنا بنبأ تحطم طائرة ركاب مدنية بعد إقلاعها من مطار ألماتي، وما نتج عنه من وفيات وإصابات".

واضاف "وإننا إذ نبعث لفخامتكم وأسر المتوفين وشعب جمهورية كازاخستان الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى - سبحانه وتعالى - أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية كازاخستان من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".