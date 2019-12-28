زعمت مساعدته للفقراء.. تفاصيل قرار زيادة أسعار الوقود في إيران وإجهاض التظاهرات

في منتصف ليلة الجمعة 15 نوفمبر، فوجئ الشعب الإيراني بخبر زيادة أسعار الوقود والذي بثته الإذاعه الإيرانية الحكومية وكان الخبر كالرعد علي مسامع الإيرانيين، حيث قررت الحكومة زيادة أسعار الوقود ثلاثة أضعاف سعره الحالي، وبررت ذلك بأنه ضروري لمساعدة الفقراء.

حاولت الحكومة المناورة علي الشعب من خلال إعلانها للخبر في وقت متأخر من يوم الجمعة، خوفاً من إحتجاج الناس في الشوارع والميادين إن أعلنت عنه قبل ذلك، وحالفها الحظ بعض الشئ حيث كانت تمر البلاد بحالة من الطقس السيئ والغير مستقر، ولكن كل هذا لم يفلح فقد خرج الناس للشوارع في الساعات الأولي من صباح اليوم التالي للتظاهر والإعتراض علي القرار.

1/ بماذا بررت الحكومة الإيرانية القرار لشعبها؟

وصف علي ربيعي، المتحدث بإسم حكومة روحاني، القرار بأنه "حزين، لكنه ضروري" لأن السبب منه مساعدة الفقراء من الشعب الإيراني

وأن الرئيس روحاني دافع عن قرار حكومته بشدة، قائلاً " أنه كان من المفترض زيادة أسعار البنزين خمسة أضعاف ولكنه رفض.

وبرر كثير من الإقتصاديين الإيرانيين قرار زيادة سعر البنزين وأنه كان حتمياً لسد عجز الموازنة الحكومية، نتيجة توقف الصادرات النفطية الإيرانية علي إثر العقوبات الأمريكية.

وقال خبراء إقتصاديين أن الإيرانيين يستخدمون 90 لتراً من البنزين يومياً، وإن تمكنت الحكومة من تحقيق 8 سنتات في المتوسط لكل لتر فستحصل في النهاية علي ما يقارب الـ 7 مليون دولار يومياً، ما يجعلها تتمكن من سد عجز رواتب الموظفين والمتقاعدين، وأن الصادرات الإيرانية من النفط تقدر بـ 60 مليار دولار وتوقفها أثر كثيراً علي الموازنة الحكومية.

يذكر أن الحكومة الإيرانية كانت تسعى منذ ثلاث سنوات لزيادة أسعار الوقود لتوفير الإعانات الحكومية للأسر الفقيرة، لكن بعد تعرض اقتصادها لضربات قوية عقب العقوبات الأمريكية، وبعد اندلاع الاحتجاجات في نهاية عام 2017، تراجعت لحظيًا عن القرار.

2/ كيف تمكنت حكومة روحاني من تمرير القرار؟

إذا أرادت الحكومة تمرير أي قرار فيجب أولا عرضه علي البرلمان الإيراني، لتصويت النواب عليه بالموافقة أو

الرفض، لكن هذه المرة تم تمرير القرار من خلال لجنة ثلاثية مكونة من رؤساء الفروع الثلاثة للسلطة التنفيذية وهم "الرئيس روحاني"، و"رئيس البرلمان علي لاريجاني"، و" رئيس القضاء إبراهيم رئيسي"، وذلك بعد موافقة المرشد الأعلي اّية الله علي خامنئي، وكانت قد تشكلت هذه اللجنة الثلاثية منذ فترة لإتخاذ القرارات الإقتصادية الهامة.

3/ كيف تطورت الإحتجاجات الشعبية في الشوارع الإيرانية؟

بدايةً من ظهر يوم الجمعة، والاحتجاجات في إيران تتزايد. يوم الجمعة كانت المظاهرات أكثر زخمًا في ثلاث مدن: هي مشهد (ثاني أكبر مدن إيران)، سيرجان، والأحواز التي تضم الأقلية العربية السنية.

بدأ العنف من مدينة الأحواز، حيث كانت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن أكثر عنفًا هناك، ثم بعد ذلك امتدت إلى مدينة سيرجان حيث حاول المتظاهرون إشعال النيران في مستودعات النفط بالمدينة، لكن استطاعت قوات الأمن السيطرة على الأمر.

ذكرت التقارير الإعلامية الواردة من سرجان إن المدينة شهدت سقوط أول قتيل في المظاهرات، في محاولة لإحراق محطة وقود.

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وبحلول ليل يوم السبت، وصلت المظاهرات إلى أطراف العاصمة الإيرانية طهران، حيث قام عدد من المتظاهرين بقطع الطرق الرئيسية، مهاجمين سيارات الشرطة.

4\ هل وقعت ضحايا فعلياً ؟ هل التقارير الحكومية كانت صادقة ؟

قال ثلاثة مسؤولين بوزارة الداخلية الإيرانية لـ«رويترز» إن نحو 1500 شخص سقطوا قتلى خلال الاحتجاجات التي بدأت في 15 نوفمبر واستمرت أقل من أسبوعين في مختلف أنحاء البلاد

وكان من بين القتلى 17 في سن المراهقة وحوالي 400 امرأة. كما سقط قتلى من أفراد قوات الأمن والشرطة

وقالت ثلاثة مصادر على صلة وثيقة بالمقربين من الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي لرويترز في تحقيق استقصائي عن الاضطرابات إن خامنئي نفد صبره فيما

يبدو وأمر المسؤولين بفعل كل ما يلزم لإنهاء الاحتجاجات.

حتى يوم السبت كانت الشعارات التي رفعها المتظاهرون جميعها اقتصادية، لكن عندما زاد تعامل قوات الأمن العنيف معهم، بدأ عدد من المتظاهرين في تمزيق صور للمرشد الأعلى علي خامنئي، والمطالبة باستقالة الرئيس حسن روحاني.

5/ هل كان للمرجعيات الدينية الإيرانية موقفاً من القرار ؟

مع زيادة المظاهرات وانتشارها في عدد كبير من المدن الإيرانية،خرج آية الله العظمى الصافي الكلبايكاني ، والذي يُعد واحدًا من أهم المرجعيات الدينية في إيران قائلًا: «إنه يجب التراجع عن القرار بأقصى سرعة، حتى لا يندم الجميع.

وفي نفس الوقت، كانت قد ذكرت وكالات الأنباء الإيرانية إن البرلمان قرر عقد اجتماع طارئ يوم الأحد لمناقشة التراجع عن قرار زيادة الأسعار، لكن يبدو أن البرلمان قد تراجع عن الفكرة.

انتظر الجميع في إيران تراجع المؤسسة السياسية عن قرار زيادة أسعار البنزين، لكن خرج المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي صباح يوم الأحد، ليؤيد قرار الحكومة بشكل قاطع، قائلًا: «لا شك أن بعض الناس يشعرون بالقلق من هذا القرار، لكن الزيادة في الأسعار تستند إلى رأي الخبراء ويجب تنفيذها، في إشارة منه عن عدم وجود أية نية للتراجع عن القرار، بل واتهم المتظاهرين بالتخريب ووصفهم بأنهم" قاطعي طرق".

وفي نفس السياق، حذر رئيس الشرطة الإيرانية فاضلي رحماني من استخدام العنف ضد كل من يلجأ إلى حرق وتخريب المنشآت العامة والحكومية، ما اعتبره البعض إشارة إلى لجوء الأمن الإيراني لقمع الاحتجاجات بشتى الطرق.

6/ ما الذي وصلت إليه التظاهرات حتي الاّن؟

منذ أن بدأت الاحتجاجات، ووسائل التواصل الاجتماعي تتناول أخبارًا تفيد بصعوبة الوصول إلى الإنترنت في أغلب المدن الإيرانية وقطع كامل للاتصالات في مدينة الأحواز بشكل خاص، وتم حجب خدمة الإنترنت عن كامل المدن الإيرانية، مع صعوبة الوصول إلى المواقع الإخبارية الإيرانية من الخارج.

ووصف بعض المراقبين الإيرانيين أن حملة التعتيم المعلوماتي في إيران مؤخرًا لم يسبق لها مثيل منذ المظاهرات الواسعة في عام 2009.

7/ماذا سيحدث القرار على الانتخابات البرلمانية المقبلة؟

يتوقع عدد من الخبراء الإيرانيون عزوف الشعب الإيراني عن المشاركة في الإنتخابات البرلمانية المقبلة والمقرر إنعقادها العام المقبل، ويرجعون ذلك إلي يأس المواطنين من كل القوي السياسية الإيرانية، وزاد هذا القلق بعد إقرار رفع سعر البنزين، وموقف البرلمان السلبي من القرار، وبجانب القلق علي مستقبل ومدي مشاركة الإيرانيين في الإنتخابات البرلمانية المقبلة، هناك تخوف أخر من زيادة الإحتجاجات، في وقت لا تستطيع الجمهورية الإسلامية من تحمل تكاليفه.