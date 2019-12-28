ارتفاع أعداد القتلى إلى 29 في احتجاجات تشيلي

لقي شخص واحد على الأقل من المتظاهرين مصرعه في المظاهرات الأخيرة في تشيلي، بحسب ما أكده المعهد الوطني لحقوق الإنسان اليوم السبت، ليصل إجمالي عدد القتلى إلى 29 خلال أشهر من الاضطرابات، حسب ما نشرته وكالة أنباء سبوتنيك.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) تم تنظيم مسيرة يومالجمعة في ساحة سانتياغو، مركز الاحتجاجات ضد حكومة الرئيس سيباستيان بينيرا اليمينية منذ أكتوبر.
وأكد المعهد، في رسالة على حسابه الرسمي على "تويتر" الوفاة دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للقتلى في الاحتجاجات -وهو أشد اندلاعللاضطرابات الاجتماعية منذ نهاية ديكتاتورية أوغستو بينوشيه قبل نحو 30 عامًا- إلى 29 قتيلا.
كان المتظاهرون قد تجمعوا للاحتجاج في يوم الجمعة الأخير من العام على الرغم من التواجد المكثف للشرطة.
وتحاول السلطات استعادة الهدوء في وسط مدينة سانتياغو بسبب الأزمة، حيث خرج التشيليون إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم من عدم المساواة وضد النخب التي تسيطر على معظم ثروات البلاد، حسب (أ ف ب).
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