بوتين يصدق على اتفاقية مع الإمارات بشأن نقل المحكوم عليهم بالسجن

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على قانون اتحادي بشأن التصديق على الاتفاق مع الإمارات العربية المتحدة بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن، حسب وكالة أنباء سبوتنك.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في نص الوثيقة التي نشرت على البوابة الإلكترونية الرسمية للمعلومات القانونية: "جرى التصديقعلى الاتفاقية بين روسيا والإمارات العربية المتحدة بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن، والموقعة في مدينة موسكو في 26 حزيران/يونيو 2019".
وتم توقيع الوثيقة في موسكو في حزيران/يونيو 2019، ومن المتوقع أن تساعد فيحماية الحقوق والمصالح القانونية للمواطنين الروس.
ووفقاً للاتفاقيات، يجوز نقل الشخص المحكوم عليه بالسجن على أراضي أحدى البلدان لقضاء مدة عقوبته في الدولة التي يحمل جنسيتها.
وتضمن الدولة المستقبلة استمرار تنفيذ الأحكام بحق المدانين وفقاً لتشريعاتها. بالإضافة إلى ذلك، تحدد الاتفاقيات شروط نقل المدانين، وتحدد متطلبات شكل ومحتوى طلبات التسليم والرد عليها، وكذلك إجراءات تنفيذ الطلبات.
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