بحث الرئيس الباكستاني عارف علوي، اليوم السبت، مع الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح الإماراتي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.
وأكد الرئيس الباكستاني - خلال اللقاء الذي عقد بالعاصمة إسلام أباد، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات "وام"
على صعيد متصل التقى الوزير الإماراتي مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، حيث بحثا مسيرة العلاقات الإماراتية الباكستانية بمختلف المجالات.
من ناحية أخرى، أهدت الإمارات كتبا تعني باللغة العربية وآدابها. كما افتتح الوزير الإماراتي جناح الكتب بالمكتبة الوطنية في إسلام أباد الذي أنشئ بمبادرة من دولة الإمارات.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات وباكستان تبحثان تعزيز العلاقات المشتركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.