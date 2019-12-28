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الإمارات وباكستان تبحثان تعزيز العلاقات المشتركة

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بحث الرئيس الباكستاني عارف علوي، اليوم السبت، مع الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح الإماراتي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.
وأكد الرئيس الباكستاني - خلال اللقاء الذي عقد بالعاصمة إسلام أباد، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات "وام"

- متانة العلاقات التي تجمع بلاده والإمارات مستندة إلى أسس قوية من والثقافة والتراث المشترك، وأبدى رغبة باكستان في تعزيزها على جميع المستويات؛ بما في ذلك التجارة والاستثمار والطاقة والثقافة والسياحة، معربًا عن تقديره لجهود الإمارات في مجالات تعزيز السلم والاستقرار الاقليميين.
على صعيد متصل التقى الوزير الإماراتي مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، حيث بحثا مسيرة العلاقات الإماراتية الباكستانية بمختلف المجالات.
من ناحية أخرى، أهدت الإمارات كتبا تعني باللغة العربية وآدابها. كما افتتح الوزير الإماراتي جناح الكتب بالمكتبة الوطنية في إسلام أباد الذي أنشئ بمبادرة من دولة الإمارات.
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