مصر تدين التفجير الإرهابي في مقديشو

دانت مصر التفجير الذي شهدته نقطة تفتيش أمنية في العاصمة الصومالية مقديشو اليوم السبت، عبر سيارة مفخخة، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين.

ونقل بيان، صادر عن وزارة الخارجية، «تعازي مصر، حكومةً وشعباً، لحكومة وشعب الصومال ولأسر الضحايا»، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

كما أكد البيان رفض مصر التام لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، فضلاً عن تضامنها مع الصومال للحفاظ على أمنها واستقرارها.

كانت الشرطة الصومالية ذكرت أن نحو مئة شخص قتلوا في الانفجار أغلبهم من المدنيين.

وتشن حركة «الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة هجمات وتفجيرات تستهدف العاصمة الصومالية من حين لآخر.

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