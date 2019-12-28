مقتل 10 جنود أفغان بهجوم لطالبان على قاعدة عسكرية

أفاد مسؤولون أن عشرة جنود أفغان قُتلوا في هجوم شنّته حركة طالبان، اليوم السبت، على قاعدة عسكرية في ولاية هلمند جنوب البلاد.

وحفر عناصر طالبان نفقًا إلى القاعدة في منطقة «سنغين» وفجّروها قبل أن يتمكن مقاتلوهم من مهاجمة المجمّع العسكري، بحسب ما صرّح به الناطق باسم كتيبة «مايواند 215» التابعة للجيش الأفغاني في جنوب أفغانستان.

وقال «كان هناك 18 جنديًا في القاعدة عند الهجوم يوفرون الأمن لأهالي سنغين. جرح أربعة جنود وصدّ أربعة آخرون هجوم طالبان ببسالة».

وتبنّت طالبان الهجوم في بيان صادر عنها.

وقُتل الثلاثاء سبعة جنود أفغان بهجوم شنّته طالبان على قاعدة في ولاية بلخ في شمال البلاد.

ويعني فصل الشتاء تباطؤ العمليات القتالية حيث يعود مقاتلو طالبان إلى قراهم لأن الثلوج تصعب تنفيذ الهجمات.

يتواصل العنف في أفغانستان رغم المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وطالبان بهدف خفض الوجود العسكري الأميركي في البلاد مقابل ضمان المتمردين تحسّن الوضع الأمني.

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