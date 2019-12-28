بولندا تحتج على تصريحات لبوتين عن الحرب العالمية الثانية

استدعت بولندا، السفير الروسي لديها للاحتجاج على تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الحرب العالمية الثانية.

وقال مارسين برزيداتش نائب وزير الخارجية البولندي، في تغريدة على "تويتر"، "نحن مستعدون لتوضيح الحقائق التاريخية للدبلوماسيين الروس، مهما سيستغرق الأمر من وقت ليفهموا أن العالم لن ينسى أبدا المعنى الحقيقي لاتفاق مولوتوف-ريبنتروب".

وكان بوتين قد انتقد، أوائل الشهر الجاري، قرار البرلمان الأوروبي الذي نص على أن اتفاق عدم الاعتداء لعام 1939 بين ألمانيا النازية والاتحاد السوفييتي، المسمى على اسم الدبلوماسيين اللذين وقعاه في موسكو، "مهّد الطريق لاندلاع الحرب العالمية الثانية".

وقال برزيداتش لوكالة الأنباء البولندية (بي ايه بي) إن وزارة الخارجية البولندية أعربت، خلال اجتماع مع السفير سيرجي أندريف، عن احتجاجها القوي على "التلميحات التاريخية" التي أدلى بها بوتين ورئيس البرلمان الروسي، فياتشيسلاف فولودين.

ووصف أندريف، الذي جرى استدعاؤه إلى وزارة الخارجية البولندية أمس الجمعة، المحادثات بأنها "صعبة ولكن متحضرة".

وفي تصريحاته الأخيرة، نفى بوتين أن الاتحاد السوفييتي لعب دوراً في إشعال فتيل الحرب العالمية الثانية وحاول إلقاء بعض اللوم في الصراع على بولندا.

ورفض بوتين أيضا فكرة أن روسيا السوفييتية غزت بولندا في 1939، مشيراً إلى أنها لم تدخل إلا عندما فقدت بولندا السيطرة على أراضيها وقواتها العسكرية.