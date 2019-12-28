كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس السيسي يدعو إلى إنهاء التدخلات غير المشروعة في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، اجتماعاً مع عدد من وزراء حكومته لبحث ملفات ليبيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات، في مقدمتها استعراض آخر المستجدات على صعيد الأوضاع الأمنية ومكافحة الإرهاب؛ حيث أمر السيسي في هذا الخصوص بمواصلة الأجهزة المعنية ببذل أقصى الجهد للحفاظ على الأمن وتوفير الأمان للمواطنين، سواء في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف أو الأمن الجنائي.

وطالب الرئيس المصري السيسي، بصون مقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الأمني والمجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية، فضلاً عن توفير المناخ الملائم للتنمية والتقدم الاقتصادي.

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ولفت السفير بسام راضي، إلى أن الاجتماع ناقش مستجدات الأوضاع في ليبيا وسبل تسوية الأزمة على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانبها وليس أجزاء منها، وبما يسهم في القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية غير المشروعة.