كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يعلن تدمير مخزن ذخيرة لميليشيات في مدينة الزاوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش الليبي، مساء اليوم السبت، تدمير مخزن للذخيرة بغارتين على ميليشيات مسلحة في مدينة الزاوية، وذلك بعد تصريحات المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، التي أدلى بها يوم أمس الجمعة، عن مفاجآت ستحدث قريباً.

هذا وذكر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه تم تدمير مخزن ذخيرة في أبوغلاشة بالزاوية إثر غارتين على مقر "ميليشيا محمد كشلاف الملقب بالقصب".

ويأتي هذا الإعلان بعد تجدد الاشتباكات، بين قوات الجيش الوطني الليبي وكتائب الزاوية في منطقة أبوعيسي غرب مدينة الزاوية، التي تبعد 48 كلم غرب العاصمة طرابلس وبعد أن أعلن الجيش الوطني الليبي، يوم أمس الجمعة، سيطرته على طريق مطار طرابلس ومعسكر النقلية الاستراتيجي في العاصمة.

وكان اللواء أحمد المسماري، قد قال أمس الجمعة، إن تطورات الساعات المقبلة ستكون مفاجئة لكل الليبيين، لافتاً إلى أن قوات النخبة تستعد لدخول معركة الأحياء الرئيسية في طرابلس.

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وأضاف: "سيطرنا على مناطق استراتيجية في طريق المطار بطرابلس، ونخوض معارك شرسة في المرحلة الأخيرة لتحرير طرابلس".

كما يشار إلى أن سلاح الجو التابع للجيش الليبي كان قد استهدف، يوم الجمعة، تمركزات تابعة للجماعات المتطرفة وميليشيات حكومة الوفاق بمحيط مصفاة الزاوية.

فيما أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، التابعة للجيش الليبي، مساء يوم الخميس الماضي تقهقر "الميليشيات" وانهيار ما تبقى من دفاعاتها بمنطقة الهضبة البدري جنوب طرابلس.

وتشهد ليبيا، الغارقة في الفوضى منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011، مواجهات عنيفة منذ الرابع من أبريل مع إعلان الجيش الليبي معركة دحر "الميليشيات" من طرابلس مقر حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.