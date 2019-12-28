كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مساعد قائد البحرية الإيرانية: إرساء الأمن في المثلث الذهبي يضمن المصالح الاقتصادية العالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مساعد قائد القوة البحرية الإيرانية لشؤون العمليات الأدميرال غلام رضا طحاني، مساء اليوم السبت، على أن "إرساء الأمن في المحيط الهندي يضمن الحفاظ على المصالح الاقتصادية على الصعيد العالمي".

وقالت وكالة "فارس" الإيرانية، مساء اليوم، إن مساعد قائد القوة البحرية الإيرانية لشؤون العمليات، قد أوضح أن "شمال المحيط الهندي يعد أحد أهم الممرات المائية في العالم، ويؤدي دورا مهما في التجارة الدولية".

وجاءت تصريحات الأدميرال غلام رضا طحاني، خلال اجتماع تنسيقي للمناورات الثلاثية المشتركة بين إيران وروسيا والصين، وجرى بحضور قادة الوحدات البحرية الروسية والصينية المشاركة.

وأفاد الجنرال طحاني، بأن إرساء الأمن الكامل لخطوط الملاحة البحرية في هذه المنطقة، خاصة في المنطقة الواقعة بين مضيق هرمز ومضيق مالاغا ومضيق باب المندب، والمعروف بالمثلث الذهبي، يضمن الحفاظ على المصالح الاقتصادية على الصعيد العالمي من جانب، ويستدعي التعاون والتعاطي بين القوات البحرية المختلفة من جانب آخر"، حسبما نقلت وكالة "فارس".

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وأوضح مساعد قائد البحرية الإيرانية، حول تعليقه على المناورات الثلاثية الإيرانية الروسية الصينية، أن سفن الكثير من الدول تبحر في منطقة بحر عمان والمحيط الهندي التي تعد من المناطق الرئيسية للتجارة العالمية، ما يعني أن الحفاظ على الأمن البحري فيه أمر حيوي ومهم جدا.

كما أشار، إلى أن الطبيعة المشتركة للتهديدات البحرية والتطورات السياسية بين الحكومات، قد أدت للمزيد من التعاون بين القوات البحرية للدول الثلاث (روسيا والصين وإيران).

وعلق مساعد قائد القوة البحرية الإيرانية لشؤون العمليات على أهداف المناورة البحرية الثلاثية، قائلاً: إن "أهمها رفع الجهوزية القتالية والوصول إلى الأمن الجماعي وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب والقرصنة البحر"، معرباً عن أمله بأن يتم تخطيط وتنفيذ المراحلة المختلفة لهذه المناورات المشتركة بصورة جيدة ولائقة.

ويذكر أن المناورات العسكرية بين إيران وروسيا والصين، المعروفة باسم "حزام الأمن البحري"، بدأت صباح أمس الجمعة، في بحر عمان والمحيط الهندي، وتستمر لأربعة أيام.