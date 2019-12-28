كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إبنة "ترامب" تنوي الاستقالة من منصبها كمستشارة لوالدها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت إبنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "إيفانكا"، التأكيد على ما إذا كانت ستستمر في منصبها، كمستشارة لوالدها، إذا تم إعادة انتخابه لفترة جديدة في عام 2020.

ولفتت إيفانكا ترامب، إلى أنها قد تستقيل من العمل لدى والدها في البيت الأبيض، إذا تم انتخابه رئيسا لولاية ثانية، وذلك خلال مقابلة لها مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، تم عرض مقتطفات منها يوم أمس الجمعة، وستذاع كاملة في نهاية الأسبوع الحالي.

وعندما سألتها المذيعة مارغريت برينان، عن مستقبلها المهني، بعد شهر نوفمبر المقبل، كان رد إيفانكا: "أنا مدفوعة في الحياة من قبل أطفالي ومستوى سعادتهم، لذا سيكون هذا دائما على رأس أولوياتي".

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وأضافت: "ستكون قراراتي مرنة دائما بما يكفي لضمان مراعاة احتياجات أطفالي، أولا وقبل كل شيء، لذلك فهم سيدفعون بهذه الإجابة لي".

وفي إشارة منها إلى أنها قد تستقيل من منصبها كمستشارة في البيت الأبيض، قالت إيفانكا ترامب في اللقاء التلفزيوني: "في اليوم الذي أسير فيه بالجناح الغربي بالبيت الأبيض، ولا أشعر برعشة في العمود الفقري، فهو اليوم الذي ينبهني أنني ظللت هنا لفترة طويلة جدا، ما زلت أشعر كل يوم بتواضع كبير وكذلك الشعور بالامتياز، بسبب قدرتي على القيام بالمهام الذي أتيت إلى واشنطن من أجلها".

كما أكدت على أن تواجدها في البيت الأبيض يتعلق بقدرتها على "خدمة الرجال والنساء المنسيين، الذين قابلتهم على مدار عامين أثناء حملتها في جميع أنحاء هذا البلد، وعلى مدار العامين ونصف العام الماضيين، إذ سافرت إلى كل ولاية تقريبا في هذه الدولة، إنه يتعلق بتوفير مسارات للفرصة".