كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنطلاق تظاهرة من ساحة التحرير وسط بغداد باتجاه مقرات الأحزاب والقوات الأمنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
انطلقت تظاهرة من ساحة التحرير وسط بغداد، مساء اليوم السبت، باتجاه مقرات الأحزاب والقوات الأمنية تمنع المحتجين من الوصول إلى حي الكرادة، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.
هذا وتشهد العراق حركة احتجاجية مناهضة للحكومة مستمرة منذ ثلاثة أشهر، تتركز في العاصمة بغداد ومدن جنوبية عدة؛ حيث يقوم المتظاهرون باعتصامات تستهدف الطرقات الرئيسية والبنية التحتية الحكومية، بما في ذلك الحقول النفطية، في بلد يعد ثاني أكبر منتجي النفط في منظمة أوبك.