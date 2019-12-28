كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنطلاق تظاهرة من ساحة التحرير وسط بغداد باتجاه مقرات الأحزاب والقوات الأمنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت تظاهرة من ساحة التحرير وسط بغداد، مساء اليوم السبت، باتجاه مقرات الأحزاب والقوات الأمنية تمنع المحتجين من الوصول إلى حي الكرادة، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.