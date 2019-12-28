أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت

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تجمع متظاهري السترات الصفراء في مسيرة اعتيادية، في ميدان بلاس دي لا بورس، في الحي الثاني في باريس، اليوم السبت، وتعتبر هذه المسيرة هي الأخيرة هذا العام.

نظم عشرات المحتجين اللبنانيين، اعتصاما قصيرا داخل أحد البنوك في بيروت وآخر في جنوب البلاد، اليوم السبت، وذلك في جزء من تركيزهم على السياسات المصرفية، التي يشكون من كونها غير فعالة وفاسدة، وفقا لشبكة "ايه بي سي نيوز".