كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 28/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || الإمارات: تقديم 300 مليون دولار دعما للأردن
قررت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، تقديم 300 مليون دولار دعما للأردن، وذلك عبر صندوق أبوظبي للتنمية.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || تظاهرو السترات الصفراء يتجمعون في مسيرة بباريس
تجمع متظاهري السترات الصفراء في مسيرة اعتيادية، في ميدان بلاس دي لا بورس، في الحي الثاني في باريس، اليوم السبت، وتعتبر هذه المسيرة هي الأخيرة هذا العام.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || المحتجون اللبنانيون يعبرون عن استيائهم
نظم عشرات المحتجين اللبنانيين، اعتصاما قصيرا داخل أحد البنوك في بيروت وآخر في جنوب البلاد، اليوم السبت، وذلك في جزء من تركيزهم على السياسات المصرفية، التي يشكون من كونها غير فعالة وفاسدة، وفقا لشبكة "ايه بي سي نيوز".