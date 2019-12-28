كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوكرانيا تستعد لتبادل السجناء مع الإنفصاليين.. الأحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، بأن كييف تستعد لتبادل الأسرى مع الانفصاليين الذين تدعمهم روسيا في شرق أوكرانيا يوم الأحد، وفقا لما اوردته شبكة "ايه بي سي نيوز".

توسط في التبادل الرئيسان الروسي والأوكراني في محادثات السلام في باريس في وقت سابق من هذا الشهر.

وقد فشل زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماعهما الأول، في التوصل إلى حل وسط لإنهاء الحرب المستمرة منذ خمس سنوات والتي أسفرت عن مقتل 14000 شخص، لكنهم وافقوا على إحياء عملية السلام وتبادل الأسرى.

وقال زيلينسكي، اليوم السبت، "يجب أن يكون التبادل غدا. كلنا ننتظر ذلك"، واصفا إياه بأنه "أصعب مهمة هذا العام".

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وأكد مسؤولون انفصاليون أن التبادل سيحدث، يوم الأحد، وقالوا: إنهم يتوقعون أن يتبادلوا 55 من الأوكرانيين مقابل 87 متمردا.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية أنه أفرجت محكمة في أوديسا عن 11 شخصا متهمين بالإرهاب استعدادا للتبادل، وأُطلق سراح أربعة آخرين من السجن في خاركيف يوم السبت.

جرت آخر عملية تبادل أسرى كبيرة بين المتمردين الانفصاليين والقوات الأوكرانية في ديسمبر 2017؛ حيث تم تبادل 233 متمردًا مقابل 73 أوكرانيًا.

