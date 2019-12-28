كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس حزب الأمة السوداني: وزيرة الخارجية غير مؤهلة للسير في حقل من الألغام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس حزب الأمة السوداني الصادق المهدي، مساء اليوم السبت، على أن وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله، "غير مؤهلة للسير في حقل الألغام".

ونقلت صحيفة "الانتباهة" السودانية، كلمة رئيس حزب الأمة السوداني المهدي حول اختيار وأداء وزيرة الخارجية في برنامج "حوار مفتوح"، على فضائية "النيل الأزرق"، أن "السيدة متحمسة وطيبة ولكن فى رأيي غير مؤهلة لهذه المهمة".

ولفت الصادق المهدي ذلك إلى سبب بسيط، وهي أن "علاقات السودان الخارجية من أسوأ العلاقات التي صنعها النظام، فكان يفاوض الأمريكان ويمشي يستنجد بالروس يتحدث عن أنه محايد، ويشترك فى حرب اليمن، يمشي مع قطر، ثم يذهب مع الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف: إن "النظام السابق أورث السودان سمعة سيئة للغاية، فهي وزيرة الخارجية أسماء عبدالله إذا حقيقة دفع بها دون استعداد منها حقيقي فى حقل ألغام، كان ينبغي أن يأتى لهذا الموضوع معلم أو معلمة فى العلاقات الخارجية لكي يتعامل مع هذه الألغام".

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كما شدد رئيس حزب الأمة السوداني، على أن "السودان دفعت بسيدة استعدادها طيب ومتحمسة، ولكنها غير مؤهلة للسير فى حقل الألغام".

حزب الأمة القومي السوداني

هو حزب سياسي في السودان تأسس في فبراير 1945، وهو تكوين سياسي هدف به السودانيون الوطنيون الذين كونوه كأول حزب سياسي شعبي نحو تحقيق المطامح الوطنية في الاستقلال عن دولتي الحكم الثنائي، وبناء الدولة السودانية المستقلة على أسس المساواة والحرية والعدل.

كان حزب الأمة القومي السوداني يطالب باستقلال السودان عن بريطانيا ومصر رافعاً راية الاستقلال الكامل عن الدولتين وسمى مؤيدوه بالاستقلاليين.