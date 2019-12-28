تصدر قائمة الهدافين.. “هاتريك” حمد ﷲ يقود النصر لقلب الطاولة على الفيحاء

أحرز المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد ﷲ ثلاثية “هاتريك”، قاد بها فريقه النصر اليوم السبت، إلى قلب تأخره بهدف أمام مضيفه الفيحاء، إلى فوز بأربعة أهداف لواحد، ضمن الأسبوع الثالث عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وأنهى الفيحاء الشوط الأول من المباراة التي احتضنها ملعب مدينة المجمعة الرياضية، متقدما بهدف نظيف أحرزه الشيلي روني فيرنانديز بعد مرور 11 دقيقة على ضربة البداية.

واستمر تقدم صاحب الأرض إلى حدود الدقيقة 73، حين عدل حمد ﷲ الكفة لفريقه من ركلة جزاء، قبل أن يضيف زميله سلطان عبد ﷲ الغنام هدف التقدم في الدقيقة 81.

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وعاد حمد ﷲ 7 دقائق بعد ذلك ليوقع ثالث أهداف النصر، قبل أن يختتم الرباعية في الدقيقة الأولى من الوقت البديل للقاء، محرزا هدفه الشخصي الثالث “هاتريك”، ومنهيا المواجهة بانتصار فريقه بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ونجح صاحب 29 عاما بفضل “هاتريك” اليوم، في الانفراد بصدارة هدافي الدوري السعودي برصيد 10 أهداف، متقدما بهدفين عن كارلوس إدواردو لاعب الهلال.

ومكن هذا الانتصار زملاء حمد ﷲ ونور الدين أمرابط الذي شارك أساسيا في اللقاء، من تعزيز صدارتهم لجدول الترتيب بمجموع 29 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الوحدة الوصيف، بينما تجمدت نقاط الفيحاء عند النقطة 16 في المركز التاسع.