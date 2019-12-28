بعد تألقه ضد الشبيبة.. جمهور الرجاء يختار رحيمي “نسر” المباراة

اختارت جماهير فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، لاعب فريقها سفيان رحيمي أفضل لاعب في اللقاء الذي جمع أمس الجمعة، بين النسور الخضر وشبيبة القبائل الجزائري، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

وجاء اختيار رحيمي بعد تألقه في المواجهة المندرجة ضمن ثالث جولات المجموعة الرابعة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، والتي حسمها ممثل كرة القدم الوطنية لصالحه بهدفين دون رد.

وقدم الجناح الطائر للفريق الأخضر تمريرة الهدف الأول لزميله الكونغولي بين مالانغو نغيتا بعد مراوغته لمدافع الشبيبة، قبل أن يعود رحيمي دقيقتين بعد ذلك ويؤمن فوز فريقه بإضافة ثاني الأهداف.

جدير بالذكر، أن الرجاء وبعد فوزه في لقاء الأمس، انفرد بوصافة المجموعة برصيد 6 نقاط، متخلفا بنقطة وحيدة عن الترجي التونسي المتصدر، ومتقدما بثلاث نقاط عن شبيبة القبائل الثالث، بينما يتذيل فيتا كلوب الكونغولي بنقطة وحيدة جدول الترتيب.