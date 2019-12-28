أم الفحم: خطة خماسية بقيمة 35 مليون شيكل للرياضة والتعليم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صادقت إدارة "مفعال هبايس"، على خطة خماسية لبلدية أم الفحم ترصد لأهداف التربية والتعليم والمدارس والتعليم الأكاديمي والرياضة، وتم ذلك خلال جلسة عقدت قبل أيام وجمعت إدارة البلدية بطاقم عن "مفعال هبايس"، وطرح خلالها العديد من المشاريع التي تنوي البلدية تنفيذها مستقبلا.

كذلك جرى خلال الجلسة مناقشة وبحث العديد من المشاريع قيد التنفيذ والتخطيط منها: أعمال التطوير التي ستتم في إستاد السلام وملعب الباطن، وفتح أكاديمية رياضية لتطوير المواهب الصاعدة في أم الفحم، وبناء مركز للشبيبة، ومتنزه الظهر، ومتنزه عين إبراهيم، وقاعة رياضة في مدرسة قطاين الشومر، وإكمال العمل في متنزه إسكندر.

إضافة إلى ذلك سيقدم "مفعال هبايس" ضمن هذه الميزانية منحاً للطلاب الجامعيين من أبناء ام الفحم.

كما كانت جولة ميدانية مع المسؤولين من "مفعال هبايس"، خلالها تم زيارة موقع استاد السلام وملعب الباطن ومتنزه إسكندر للاطلاع عن كثب على وضعية كل منها والأعمال التي سيتم تنفيذها في هذه المواقع.

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إلى ذلك، كرمت وحدة التطوع والتداخل الاجتماعي، قسم الشبيبة -المركز الجماهيري، بإدارة إيمان إغبارية، وبحضور الدكتور علي خليل جبارين، نائب رئيس البلدية ومسؤول ملف المعارف وشخصيات قيادية وتربوية محلية، الطلاب المتطوعين وأهاليهم والمدارس التي شاركت بمشروع "المتطوع المتميز"، حيث أظهر الطلاب والطالبات من خلال المشاريع التي دعموها مستوى متقدما من الوعي والمسؤولية لخدمة بلدهم.

والطلاب الذين تم تكريمهم هم: ابراهيم جبارين، وشمس رحوب من مدرسة الأمل، ويم توفيق من مدرسة أفاق، ونور جبارين، ومهدي عويدات، ورزان عجيب وفهمي جبارين من المدرسة الثانوية الشاملة، ورشا نصر تلس من المدرسة الأهلية، ويارا اياد محاميد من مدرسة دار الحكمة.

وفي سياق إنجازات الطلاب، حصلت المدرسة الثانوية الشاملة على "مرتبة الشرف والتميز" لموضوع البيوتكنولوجيا على المستوى القطري من قبل مفتشة الموضوع في الوزارة، يوديت ديسكلو، ووصل معدل طلاب التخصص إلى 95.3.