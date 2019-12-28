- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الإيرانية تعتقل 7 من قادة الإحتجاجات في طهران والان مع التفاصيل
السبت 28 ديسمبر 2019
اعتقلت السلطات الأمنية الإيرانية، مساء السبت، 7 أشخاص من قادة الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة طهران في منتصف نوفمبر/تشرين الماضي، على خلفية رفع أسعار البنزين.
ونقلت وكالة أنباء تسنيم المحلية عن مسؤول محلي قوله: إنه جرى اعتقال 7 من قادة الاحتجاجات في ثلاث مقاطعات تابعة للعاصمة طهران، وهي: ورامين وباكدشت وبرديس .
وأضاف المستشار الأمني والاجتماعي لحاكم طهران، العقيد سامان محمدي محمدي، أن أجهزة الأمن سلمت المعتقلين إلى السلطات القضائية، قائلا إن الجهات الأمنية ستواصل تعقب بقية المتورطين في الاحتجاجات الأخيرة .
وكانت المدن الجنوبية والشرقية للعاصمة طهران مسرحا للمواجهات منتصف الشهر الماضي على خلفية رفع أسعار البنزين ثلاثة أضعاف، ولم تكشف السلطات حتى الآن عن عدد الضحايا.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الإيرانية تعتقل 7 من قادة الإحتجاجات في طهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.