محتجون يغلقون حقل الناصرية النفطي جنوبي العراق

أغلق محتجون عراقيون، السبت، حقل الناصرية النفطي جنوبي العراق، بعدما قطع المتظاهرون الطرق المؤدية إليه، وأغلقوا الكهرباء عن محطة التحكم.

وقال مصدر أمني ومصدران نفطيان إن محتجين اقتحموا الحقل وأجبروا العاملين على قطع الكهرباء عن محطة التحكم، ما أدى إلى غلق الحقل لأجل غير مسمى.

وقالت المصادر لرويترز: "إن المحتجين رددوا (ماكو وطن.. ماكو نفط) وهم يغلقون الحقل".

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وأكدت مصادر نفطية محلية توقف الإنتاج في الحقل الذي ينتج 90 ألف برميل والواقع على بعد 300 كلم جنوب بغداد، فيما رأى خبراء أن ذلك لن يكون له تأثير كبير على الإنتاج والصادرات العراقية، إن لم يستمر طويلا.



ولفت المسؤولون إلى أن المباني الإدارية التابعة للشركة الوطنية المشغلة للحقل مغلقة منذ خمسين يوما في سياق حملة العصيان المدني التي تشل جزءا كبيرا من جنوب العراق.

ويشهد العراق حركة احتجاجية مناهضة للحكومة مستمرة منذ ثلاثة أشهر، تتركز في العاصمة بغداد ومدن جنوبية عدة، حيث يقوم المتظاهرون باعتصامات تستهدف الطرقات الرئيسية والبنية التحتية الحكومية، بما في ذلك الحقول النفطية، في بلد يعد ثاني أكبر منتجي النفط في منظمة أوبك.



والعراق هو خامس أكبر مصدر للنفط في العالم، ويصدر نحو 3,4 مليون برميل يوميا من ميناء البصرة.

وتعتمد الحكومة العراقية بشكل كامل تقريبا على عائدات النفط التي تشكل 90% من ميزانية البلاد، فيما أشار محللون إلى أن أي ضربة للصادرات قد تكون "كارثية" على البلاد.