السلطات الإيرانية تعتقل 7 من قادة الإحتجاجات في طهران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

اعتقلت السلطات الأمنية الإيرانية، مساء السبت، 7 أشخاص من قادة الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة طهران في منتصف نوفمبر/تشرين الماضي، على خلفية رفع أسعار البنزين.



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ونقلت وكالة أنباء تسنيم المحلية عن مسؤول محلي قوله: إنه جرى اعتقال 7 من قادة الاحتجاجات في ثلاث مقاطعات تابعة للعاصمة طهران، وهي: ورامين وباكدشت وبرديس .

وأضاف المستشار الأمني والاجتماعي لحاكم طهران، العقيد سامان محمدي محمدي، أن أجهزة الأمن سلمت المعتقلين إلى السلطات القضائية، قائلا إن الجهات الأمنية ستواصل تعقب بقية المتورطين في الاحتجاجات الأخيرة .

وكانت المدن الجنوبية والشرقية للعاصمة طهران مسرحا للمواجهات منتصف الشهر الماضي على خلفية رفع أسعار البنزين ثلاثة أضعاف، ولم تكشف السلطات حتى الآن عن عدد الضحايا.