"أنور الرشيد" يعلق على التعاون المباشر بين الحوثي وطهران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019

الشحات غريب

علق المستشار الحقوقي الكويتي أنور الرشيد على التعاون المباشر بين الحوثي وطهران.

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وقال الرشيد في حوار خاص لــ "الخليج 365": كارثي حقيقةً على الشعب الشمالي قبل أن يكون على الشعب الجنوبي فالحوثي سيطر على السلطة بالقوة العسكرية بحجة الثورة الشعبية وأعلان دستوري وفرض نفسه على شعب تعداده قرابة ال 25 مليون مواطن وهو لايمثل إلا نفسه ومن معه من مقاتلين، لذلك عندما سيطر الحوثي على السلطة أقامت طهران جسر جوي لنقل الأسلحة والمعدات والخبراء لصنعاء وهذا ما أدى لأن تُعلن دول التحالف الحرب على اليمن خشيةً من أن تحد إيران لها موضع قدم في جنوب الجزيرة العربية ناهيك عن سيطرة الحوثي على باب المندب الذي سيمكن إيران في النهاية من التحكم فيه بالاضافة لما لها السلطة بالتحكم بمضيق هرمز وهذا ما لم تقبل به دوّل الخليج وللمجتمع الدولي أيضاً.

وحول ماذا تريد ايران من اليمن ولماذا اليمن خاصة، قال إن إيران بحكم أنها دولة ثيروقراطية لايمكنها العيش والاستمرار بالحكم دون أن يكون لها عدو خارجي، خالها حال كل الأنظمة الدينبة الثيروقراطية، والدليل ها نحن نشاهد إيران منذ انطلاق الثورة الاسلامية بها عام 1979م لغاية اليوم وهي اعداء دائما مع العالم من بانكوك حتى الارجنتين، لذلك وجدت إيران ضالتها في اليمن لكي تتوسع لنشر وخلق اعداء خارجين بحجة نشر التشيع كفرض عين على القيادة الإيرانية، ما أريد التأكيد عليه هنا بأن أي نظام ثيروقراطي لايمكنه الاستمرار بالحكم والسلطة دون وجود عدو خارجي وهذا هو واقع النظام الإيراني