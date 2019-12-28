محامية تونسية: لن يمر إردوغان إلا على جثة آخر تونسي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكدت المحامية التونسية وفاء الشاذلي أن التونسيين لن يسمحوا للرئيس التركي رجب طيب إردوغان بأن يمر إلى ليبيا إلا على جثامينهم، ووصفت لقاءه مع الرئيس التونسي قيس سعيد بـ«الصفقة المشبوهة» بعد محاولاته إقحام البلاد في الصراع الليبي من أجل مصالحه وأهدافه التدميرية والتخريبية.

وقالت لـ«العربية نت» إن زيارة الرئيس التركي لتونس مريبة، نظرا إلى طبيعة الوفد المرافق له، حيث جاء بصحبة وزيري الدفاع والخارجية ورئيس الاستخبارات، رغم محاولات الرئاسة التونسية التسويق على أنها زيارة اقتصادية.

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وأضافت «عن أي اتفاقيات اقتصادية يتحدثون، هل إردوغان رجل اقتصاد واتفاقيات مربحة ورجل سلام؟ هو يقود مخططا لتدمير منطقة شمال أفريقيا ونشر الفوضى برفقة تنظيم الإخوان الذي تجمعه به علاقات أيديولوجية ويجتمع كل سنة على أراضي بلاده لحياكة مؤامرات ضد المنطقة العربية، وجاء لأنه يعد المنطقة غنيمة وسوقا مفتوحة للأتراك ولمصالح بلاده».

وحذرت من استغلال تونس وإقحام أراضيها لتقديم دعم عسكري لحكومة السراج وإرسال قوات تركية إلى طرابلس من أجل تحقيق مطامع تركيا في ليبيا، وتساءلت «هل من الصدفة أن يأتي إردوغان إلى تونس يوم الأربعاء، وتطلب حكومة السراج الخميس دعما عسكريا جويا وبريا، وينعقد مجلس الأمن القومي في الجزائر وتستنفر قواتها على الحدود مع ليبيا؟»، مطالبة بتقديم توضيحات حول تلك الجوانب.

وأشادت المحامية برد فعل التونسيين تجاه زيارة إردوغان إلى بلادهم، والتي دفعت مؤسسة الرئاسة إلى تدارك موقفها بشكل ينسجم مع مواقف شعبها وإعلان عدم اصطفافها وراء المحور التركي، ورفض انضمامها إلى أي حلف ووقوفها على مسافة واحدة من الأطراف الليبية.

وقالت «سنتصدى لأحلام إردوغان، نحن في حالة استنفار. هناك مظاهرات تتجهز للخروج وإيقاف أي مهزلة أو خيانة أو عمالة لإخواننا في ليبيا، ونقول لهم نحن معكم ولن يمر إردوغان من الأراضي التونسية إلا على جثة آخر تونسي».