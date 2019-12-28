ترند | حبس جوهرة سنة.. والزمالك يعود من زامبيا بنقطة..وصقيع وأمطار الأحد.. وتوجه دولي لسحب الاعتراف من حكومة الوفاق الليبية بعد هروب السراج

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، توجه دولي لسحب الاعتراف من حكومة الوفاق الليبية بعد هروب السراج إلى لندن، وصقيع وأمطار على بعض المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد (بيان)، وبتهمة التحريض على الفسق والفجور.. تأييد حبس جوهرة سنة مع الشغل، والزمالك يتعادل مع زيسكو في مباراة مثيرة.. تعرف على ترتيب المجموعة الأولى بأبطال إفريقيا.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

توجه دولي لسحب الاعتراف من حكومة الوفاق الليبية بعد هروب السراج إلى لندن

علّق محللون سياسيون على الأنباء التي تداولتها عدد من وسائل الإعلام المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن هروب رئيس حكومة الوفاق فايز السراج من الأراضي الليبية وتوجهه إلى العاصمة البريطانية لندن، في ظل تقدم قوات الجيش الوطني الليبي باتجاه العاصمة طرابلس ومقر الحكومة.

وقال المحلل السياسي السعودي خالد الزعتر، في تدوينة له عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، إن هروب فايز السراج من ليبيا إلى لندن يعني أن هناك مؤشر على توجه دولي لسحب الاعتراف من حكومة الوفاق التي يتزعمها.

وأضاف الزعتر أن في الوقت الحالي لا سبيل أمام السراج سوى الهرب والقفز من القارب الذي أوشك على الغرق.

وكان المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، التابعة للجيش الليبي، قد أصدر بيان، أمس الجمعة، رجح فيه هروب السراج من البلاد إلى العاصمة البريطانية لندن، بعد تقدم الجيش باتجاه قلب طرابلس.

وأضاف البيان أن تقدمات الجيش الوطني على كافة المحاور أصابت المليشيات بحالة من الهلع، الأمر الذي دفع قادتهم إلى الهروب على متن طائرة مدنية أقلعت من مطار معيتيقة.

وتابع إن هناك طائرة أقلعت صباح أمس الجمعة، متجهة إلى لندن، وسط توقعات أن يكون على متنها فايز السراج.

وأوضح البيان أن طائرة تابعة للخطوط الليبية رقم LAA001 غادرت مطار معيتيقة، تحمل على متنها عدداً من قادة المليشيات، مرجحا أن يكون فايز السراج بين الهاربين.

وأشار المركز في بيانه إلى أن قادة المليشيات غرروا بالشباب للقتال ضد الجيش الوطني، وتركوهم وهربوا ليلحقوا بعائلاتهم، وأرصدتهم المسروقة من أموال الليبيين في الخارج.

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صقيع وأمطار على بعض المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد (بيان)

أعلنت هيئة الأرصاد الأرصاد، أن الأحد، يشهد طقسا ﻣﺎﺋﻞا ﻟﻠﺒﺮودة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻣﻌﺘﺪلا ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﻘﺎﻫﺮة حتى ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، ﻣﺎئلا ﻟﻠﺪفء ﻋﻠﻰ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرًا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟيلًا، وﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻟﺼﻘﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰروﻋﺎت في وﺳﻂ ﺳﻴﻨﺎء.

وشهدت البلاد، الأيام الماضية، أمطارا غزيرة على مختلف الأنحاء، فضلا عن الرمال والأتربة والرياح الشديدة.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "ﺗﻘﻞ اﻟﺮؤﻳﺔ في اﻟﺸﺒﻮرة اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﺻﺒﺎﺣًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، وأنَّ ﺗﺘﻜﺎﺛﺮ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺳﻘﻮط الأﻣﻄﺎر على اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺟﻨﻮﺑﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﻧﺸﻄﺔ ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺐ الأﻧﺤﺎء، وﺗﺆدي إﻟﻰ اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮسط.".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة الأحد:

القاهرة فالعظمى: هي 19 درجة والصغرى 11

الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12

مطروح العظمى 18 والصغرى 12

سوهاج العظمى 21 والصغرى 8

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قنا العظمى 20 والصغرى 7

الأقصر العظمى 20 والصغرى 7

أسوان العظمى 21 والصغرى 8

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بتهمة التحريض على الفسق والفجور.. تأييد حبس جوهرة سنة مع الشغل

أيدت محكمة جنح مستأنف الجيزة حكم حسب الراقصة الروسية "إيكاترينا أندريفا"، والشهيرة بـ"جوهرة" سنة مع الشغل، في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

وبحسب "اليوم السابع"، رفضت المحكمة الاستئناف المقدم من الراقصة، على حكم الحبس.

وكان عاصم قنديل المحامى ودفاع "جوهرة" قدم خلال الجلسة الماضية، مذكرة إلى هيئة المحكمة، دفع فيها ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش، وانعدام الدليل، وعدم جدية التحريات.

كانت محكمة الجيزة، أصدرت حكما بحبس جوهرة، سنة مع الشغل والنفاذ، بعد اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وإثارة الغرائز الجنسية للجمهور، بسبب ارتدائها بدلة رقص غير مطابقة للمواصفات.

وتعود تفاصيل القضية للعام الماضي، عندما رصدت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، تداول فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لجوهرة مرتدية بدلة رقص شبه عارية غير مطابقة للمواصفات، تظهر فيها مفاتن جسدها وبدون "شورت"، علاوة على استخدام يدها فى الإشارة على أجزاء حساسة من جسدها، لإثارة غرائز الشباب، فضلا عن عملها بدون تصريح.

وألقت مباحث الآداب القبض على "جوهرة"، قبل أن تقرر نيابة الجيزة إخلاء سبيلها، بكفالة 5 آلاف جنيه، على ذمة القضية.

من هي جوهرة؟

١- اسمها أيكاترينا أندريفا، روسية الجنسية، تُعرف بإسم جوهرة عمرها ٣١ عاماً.

٢-أتت إلى مصر في ٣١ يناير 2018 وبدأت بالعمل في ملهى ليلي تقدم فيه وصلات وقص شرقي.

٣- حائزة على العديد من الجوائز في الرقص، منها المركز الثاني فى بطولة العالم فى رقص الفولك (إيدو) 2010، وجائزة مهرجان الرقص الشرقي الدولي "فرعون 2011" وجائزة بمهرجان الرقص الشرقي الدولي للسلام 2011.

٤- لديها مدرسة الخاصة للرقص الشرقي في موسكو وهي بطلة روسيا للرقص الكلاسيكي عام 2010.

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الزمالك يتعادل مع زيسكو في مباراة مثيرة.. تعرف على ترتيب المجموعة الأولى بأبطال إفريقيا

تعادل نادي الزمالك مع مضيفه زيسكو الزامبي، إيجابيا بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمتهما، عصر السبت، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتقدم مصطفى محمد للزمالك في الدقيقة 72 من ضربة رأسية مستغلا عرضية متقنة من محمد عبد الشافي، ثم أدرك كوادري هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 78.

وأهدر لاعبو الزمالك أكثر من فرصة محققة، كما تأق محمد أبو جبل حارس الأبيض وأنقذ مرمى فريقه من أكثر من هدف.

وكان أول أغسطس الأنجولي قد تعادل أيضا مع مازيمبي الكونغولي 1-1، في إطار الجولة ذاتها.

وبذلك واصل مازيمبي تصدره للمجموعة الأولى بـ7 نقاط، يليه الزمالك وصيفا بـ4 نقاط، وزيسكو وأول أغسطس في المركزين الثالث والرابع بنقطتين لكل منهما.