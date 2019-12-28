ولايتي: إيران تعارض التدخل الأجنبي في سوريا وإقامة منطقة عازلة فيها

ركّز مستشار قائد الثورة ال​إيران​ية للشؤون الدولية ​علي أكبر ولايتي​، على أنّ "إعلان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بأنّ تواجده في ​سوريا​ هو للسيطرة على نفطها، هو تواجد غير مشروع وقرصنة، وأنّ هذه التصريحات تتعارض مع القوانين الدوليّة".

ولفت خلال لقائه السفير السوري في ​طهران​ ووفدًا من شيوخ وزعماء العشائر السورية، إلى أنّ "ثروات الدول لشعوبها وأنّ هذا الموقف الأميركي يدلّ على عمق المؤامرة ضدّ الشعوب الإسلامية"، مؤكّدًا "ضرورة الوقوف بوجه هذا الاعتداء السافر لسرقة ثروات شعوب المنطقة".

وشدّد ولايتي على "مخالفة إيران لإقامة منطقة عازلة في سوريا"، مبيّنًا "أنّنا نعارض التدخّل الأجنبي في سوريا، وأنّ المنطقة العازلة تعني تغيير جغرافيّة المنطقة وهو يتنافى مع مصالح ​الشعب السوري​"، مشيرًا إلى أنّ "أي تغيّرات في القانون الأساسي السوري يجب أن تكون بيَد الشعب وبدون تدخّل أجنبي".