مفوضية حقوق الإنسان: عودة عصابات الجريمة المنظمة للعراق

أفادت ​مفوضية حقوق الإنسان العراقية​ بأن "عصابات الجريمة المنظمة ظهرت مجددًا في البلاد، مستغلةً "هشاشة" ​الوضع الأمني​"، مشيرةً إلى "اننا أشرنا ارتفاعاً في ​عمليات الاغتيال​ والاستهداف للمواطنين"، لافتةً إلى أن "ذلك جاء بسبب هشاشة الوضع الأمني وعودة عصابات الجريمة المنظمة".

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