مخزومي: قيام بعض المصارف بمنع المواطنين من سحب رواتبهم هو جريمة العصر

شدّد النائب ​فؤاد مخزومي​، على أنّ "قيام بعض ​المصارف​ بمنع المواطنين من سحب رواتبهم، هو جريمة العصر، تتحمّل مسؤوليّة تبعاتها الأمنيّة والاجتماعيّة المصارف وهندسات "​مصرف لبنان​".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّني أخشى ما أخشاه هو ازدياد مشاهد استغاثات الناس في المصارف للمطالَبة بأموالها، وصولًا إلى ما هو أخطر من ذلك".