مخزومي: قيام بعض المصارف بمنع المواطنين من سحب رواتبهم هو جريمة العصر

شدّد النائب فؤاد مخزومي، على أنّ "قيام بعض المصارف بمنع المواطنين من سحب رواتبهم، هو جريمة العصر، تتحمّل مسؤوليّة تبعاتها الأمنيّة والاجتماعيّة المصارف وهندسات "مصرف لبنان".
ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّني أخشى ما أخشاه هو ازدياد مشاهد استغاثات الناس في المصارف للمطالَبة بأموالها، وصولًا إلى ما هو أخطر من ذلك".
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