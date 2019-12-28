حنكش للمتساجلين: "عم بتسجلوا نقاط على بعض بوقت لبنان عم ينهار"

لفت عضو كتلة "الكتائب البنانية" النائب ​الياس حنكش​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى "اننا نشهد تراشقا اعلاميا منذ أسبوع بين "​التيار الوطني الحر​" و"​القوات اللبنانية​" و"​المستقبل​"، اتحفتونا بمين انقلب على مين، مين خان مين ومين طعن مين؛ كأنه البلد بألف خير وعم بتسجلوا نقاط على بعض بوقت لبنان عم ينهار، الناس ما نسيت تسوياتكم الكاذبة، وإنكم مبارح كنتوا بنفس ​الحكومة​ عم تتقاسموا حصص إدارتكم الفاشلة".

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