مياه الأمطار دخلت مركز رابطة الأصدقاء الإنساني والقيميون عليه يطلبون المساعدة

تعرض مركز ​رابطة الأصدقاء​ الإنساني في ​ساحل علما​ ​جونية​ الى أضرار كبيرة جرّاء تسرب مياه ​الأمطار​ والوحول الى داخله بسبب كثافة الأمطار التي تساقطت ليلة ​عيد الميلاد​.

وأشارت رئيسة لجنة الاعلام والاعلان في الرابطة التي تعمل على مساعدة ​طلاب المدارس​ والمسنين ماري جوزيه مونس، الى أن مياه الأمطار حملت التراب من الجبل الرملي الذي يقع فوق مركز الجمعية وتسللت لغرفة المعرض الذي كان يفترض ان يستمر لاسبوع، كما الى المستودع الذي يحوي حصص الهبات التي فسدت، كما تسللت ​المياه​ الى الموقف والصفوف.

وأكدت مونس حاجة الجمعية للمساعدة لرفع الأضرار والقيام بالإجراءات الكفيلة بمنع تكرار ما حصل، داعية كل من يستطيع ان يساعد لان لا يتأخر عن ذلك لتتمكن الرابطة من استمرار عملها الإنساني.