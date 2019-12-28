شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. لماذا تكتم إعلام الدوحة على مقتل الطالب القطرى فى أمريكا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير بالفيديو أعدته مؤسسة ماعت، عن الصمت القطرى إعلامهم المحرض على حادث مقتل الطالب القطرى فى أمريكا، الأمر الذى يكشف تناقض هذه القنوات القطرية وعلى رأسها قناة الجزيرة فى تناول القضايا التى تتعلق بالدول الأخرى، دون أى تناول لقضاياهم رغم أهميتها، حيث لقى الطالب القطرى محمد أحمد الهاشمى (25 عامًا) مصرعه برصاص شرطى أمريكى بعد عراك عنيف بين الاثنين وسط طريق عام فى مدينة تيمبى بولاية أريزونا الأمريكية.

التقرير ذكر أن الجاليات القطرية فى الغرب، يتعرضون لكثير من هذه الوقائع إلا أن القنوات والإعلام القطرى لم يتناول أى هذه الأمر، وسبق أن تعرض حسن بن على أحد أبناء الجالية القطرية لدهس فى لندن، ولم يتناول الإعلام القنوات أى من القضية، أو أنه لم يتم الإشارة لذلك، رغم أهمية الأمر.

Advertisements

وتابع التقرير أن الإعلام القطرى أخذ تعليمات مشددة بعد تناول مقتل الطالب القطرى فى الولايات المتحدة الأمريكية، وأن يتم تجاهل هذه القضية، وكعادتها تكتمت قناة الجزيرة القطرية على هذا الموضوع، تنفيذا لتعليمات إمارة قطر، وعدم توجيه أى اتهامات لأمريكا فى هذا الأمر، وهو ما تسبب فى حالة غضب شديد بين أبناء الشعب القطرى، وبين المسئولين فى الدوحة، رغم أن قطر تفرد المساحات لمهاجمة الدول العربية، إلا أن فى قضاياهم تتكتم على كل أمورها الداخلية.

سيطرت حالة من الغضب على عدد كبير من المواطنين فى قطر، بعد مقتل طالب قطرى فى الولايات المتحدة الأمريكية على يد ضابط الشرطة، وتساءل القطريون عبر مواقع التواصل الاجتماعى عن سر عدم اهتمام تميم بن حمد وحكومته بأبنائهم الطلاب فى الخارج لحساب أطماعه السياسية الأمر الذى تأكد بعد رفض تميم أن يتخذ أى إجراءات للحصول على حق الطالب محمد أحمد الهاشمى الذى قتل فى أميركا منذ أيّام تجنباً لأى أزمات قد تحدث مع أمريكا، متسائلين أن دور تميم بن حمد وقناة الجزيرة.